Булыкин объяснил, как надо выбирать лучшего футболиста мира

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что невозможно придумать универсальный критерий для выбора лучшего футболиста мира.

По его словам, споры будут возникать всегда, вне зависимости от методики и принципов голосования.

«В любом случае, споры будут возникать всегда, какая бы система голосования не использовалась бы. Раньше все спорили о том, лучший Месси или Криштиану, теперь будут спорить между Мбаппе и Холандом. Все смотрят на Английскую премьер-лигу как на сильнейший чемпионат — тот, кто хорошо проявляет себя в Англии, сразу становится одним из претендентов на главные индивидуальные призы. Вопрос о критериях двоякий, смотрят же на выступления и за клуб, и за сборную, но тому же Холанду со сборной Норвегии мало что светит. Всегда игроков и клубы оценивают по числу выигранных трофеев, причем серьезных, как Лига чемпионов, на мой взгляд это должен быть основной критерий», — заявил Булыкин.

15 января Месси в третий раз выиграл приз The Best Men's Player. При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал. Издание DSports изначально сообщило, что причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Ранее Дмитрий Булыкин объяснил, почему Месси получил приз The Best от ФИФА.