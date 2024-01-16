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«Проводили на пенсию»: Булыкин объяснил, почему Месси получил приз The Best от ФИФА

Булыкин объяснил вручение Месси приза The Best от ФИФА проводами на пенсию

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Agustin Marcarian/Reuters

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил The Best Men's Player – лучшему игроку 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) за успехи 2022 года.

По его мнению, ключевым фактором для принятия решения в пользу аргентинца стал успех на ЧМ-2022 в Катаре.

«Конечно, Месси получил приз за чемпионат мира. На самом деле я бы уже обращал больше внимания на молодежь, потому что подходит хорошая гвардия. Месси и Криштиану уже не будут тянуть так, как раньше, поэтому нужно как можно быстрее дать толчок молодым. Я за Холанда и Мбаппе — Эрлинг творит чудеса, забивает очень много, хотя многие говорят, что в важных матчах он играет не всегда ярко. Их талант достоин уважения, а что касается Месси, я думаю, что его таким образом просто провожают на пенсию», — заявил Булыкин.

15 января Месси в третий раз выиграл приз The Best Men's Player. На счету португальца Криштиану Роналду две такие победы.

При этом сам Месси на церемонию вручения наград не приехал. Издание DSports изначально сообщило, что причиной данного решения стал итог голосования, в котором Месси не стал победителем.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что если бы завтра в Аргентине были выборы президента, то на них бы победил Лионель Месси.

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