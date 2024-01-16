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Российский футболист оформил покер за «Манчестер Юнайтед» до 16 лет

Россиянин Ибрагимов забил четыре мяча за «Манчестер Юнайтед» U‑16

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amir_ibra7/footballkingscoaching/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский нападающий академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов забил четыре мяча за команду U‑16 в матче против «Ньюкасл Юнайтед». Встреча команд в возрасте до 16 лет завершилась победой «МЮ» со счетом 4:1.

Ибрагимов забил четыре гола разными способами: отличился после сольного прохода, забил дальним ударом, а также сумел переиграть вратаря ударами со штрафного и пенальти. Стоит отметить, что россиянин является капитаном команды.

Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда».

30 августа 2022 было объявлено, что уроженец Дагестана Ибрагимов продлил контракт с «МЮ» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет, когда получит право подписать профессиональный контракт. В том же месяце Ибрагимов получил вызов в юношескую сборную Англии.

Ибрагимов также периодически выступает за команду до 18 лет. За нее он провел пять матчей.

Ранее сообщалось, что сын Аленичева не планирует возвращаться в Россию.

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