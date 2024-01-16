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Британец заявил, что хорошо читал нокаутировавшего его Бетербиева

Британский боксер Смит о нокауте от Бетербиева: он сделал то, что должен был

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Patrice Laroche/Global Look Press

Британский боксер Каллум Смит признался, что не ищет никаких оправданий после поражения от представителя России Артура Бетербиева, и назвал соперника хорошим чемпионом. Его слова приводит Sky Sports.

«Он выкладывается по полной. Он сделал то, что должен был сделать. С точки зрения боксерских способностей он довольно хорошо читаем. Почувствовал ли он мою силу? Не уверен. Повторюсь, он хорош в том, что постоянно по тебе бьет, не дает развить какую-то динамику. Как бы то ни было, он хороший боец», — заявил Смит.

14 января Бетербиев одолел нокаутом Каллума Смита. Поединок между соперниками завершился в седьмом раунде. Россиянин за несколько секунд дважды подряд отправил своего оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Бетербиев защитил титул чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

29 января 2023 года Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее посольство Украины в Канаде оказалось шокировано словами Бетербиева про Кадырова.

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