Касаткина одолела американку на старте Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), в первом круге одержав победу над представительницей США Питон Стирнс.

Встреча, которая продолжалась 1 час 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 6:2. За это время Касаткина сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

За выход в следующий раунд российская спортсменка сразится с еще одной представительницей США — Слоан Стивенс, которая ранее в двух сетах одержала победу над австралийской теннисисткой Оливией Гадеки.

Матчи основных сеток турнира проходят с 14 по 28 января. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая в финальном поединке 2023 года в трех сетах обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая выступает за Казахстан. Для Соболенко победа на Australian Open стала первым титулом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

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