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Первый матч Медведева на Australian Open назвали проверкой

Экс-теннисистка Дмитриева: в первом сете матча AO Медведев проверял себя

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась размышлениями о победе российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), рассказав, с какой трудностью пришлось столкнуться спортсмену. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, это был первый официальный матч Медведева в этом сезоне. Это всегда очень тяжело, это серьезная проверка для самого себя. Он в первом сете занимался не столько борьбой с соперником, сколько проверял себя. Я бы этот первый сет не учитывала», — заявила Дмитриева.

Игра длилась 2 часа 37 минут, Медведев вел по сетам 2-1 — 5:7, 6:2, 6:4, и в начале четвертой партии его соперник прекратил борьбу из-за травмы ноги, которую он получил в третьем сете.

Во втором круге Медведев сразится с финном Эмилем Руусувуори.

Даниил Медведев занимает третье место в мировом рейтинге АТР. Он уже дважды играл в финале на Открытом чемпионате Австралии, уступив в 2021 году Рафаэлю Надалю, а годом позже проиграв в решающем матче Новаку Джоковичу. В прошлом сезоне россиянин вылетел в Мельбурне в третьем круге.

Ранее Медведев пожелал своему сопернику хорошенько отдохнуть на пляже.

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