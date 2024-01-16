Российский хоккеист мог попасть в программу помощи игрокам НХЛ из-за алкоголя

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте сделала заявление о состоянии российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, который на время будет отстранен от матчей регулярного чемпионата, поскольку будет проходить программу помощи для хоккеистов, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявляют о том, что нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределенный период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По ее условиям он вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — указано в заявлении.

В прошлом сезоне Ничушкин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с россиянином произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Журналистка Дарья Тубольцева в своем Telegram-канале сообщила, что после инцидента в прошлом сезоне форвард первой раз оказался в программе помощи, сейчас он обратился к НХЛ во второй раз. Речь идет вновь о проблемах с алкоголем.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Ранее у 37 хоккеистов системы «Салавата Юлаева» обнаружили допинг.