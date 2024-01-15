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«Зениту» ничего не угрожает в РПЛ, считает экс-тренер «Спартака»

Тренер Гладилин не считает проблемой нехватку российских игроков в «Зените»

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что исход российских футболистов из «Зенита» не будет проблемой для сине-бело-голубых.

По его словам, уход Дмитрия Чистякова в аренду в «Сочи» вместе с информацией о планирующемся отъезде Данила Кругового в статусе свободного агента по окончании сезона в ЦСКА не скажутся на команде Сергея Семака.

«В «Зените» работают грамотные тренеры и руководство, они все просчитывают и понимают. Их позициям ничего не угрожает в чемпионате, проблем никаких нет», — заявил Гладилин.

Этой зимой петербуржцы подписали контракты с полузащитником Ильзатом Ахметовым и бразильцами Нино, Педро и Артуром. На данный момент в составе «Зенита» числятся уже 12 бразильских игроков: Марио Фернандеc, Дуглас Сантос, Родригао, Ду Кейрос, Вендел, Густаво Мантуан, Клаудиньо и Роберт Ренан. Последний был отдан в аренду «Интернасьоналу» до конца 2024 года.

После 18 туров РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. В первом официальном матче 2024 года «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

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