Российский хоккеист пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в программу помощи игрокам НХЛ. Об этом сообщает журналист Адриан Дейтер в социальной сети.

Отмечается, что россиянин пропустит неопределенное количество времени. В Северной Америке действует программа помощи игрокам — NHL/NHLPA Player Assistance Program, которая помогает хоккеистам с психическими проблемами и/или зависимостями (алкогольной, наркотической).

В прошлом сезоне Валерий Ничушкин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с россиянином произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

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