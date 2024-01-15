Клуб РПЛ намерен расстаться с двумя футболистами

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» планирует продать белорусского вратаря Дениса Щербицкого. Об этом сообщает Legalbet.

По информации издания, главный тренер команды Виктор Гончаренко также сомневается в полузащитнике Александре Юшине. Специалист дал понять игроку, что он будет получать меньше игрового времени.

27-летний Щербицкий выступает за «Урал» с июля 2023 года. Контракт голкипера с клубом рассчитан до июня 2024. В нынешнем сезоне белорус не провел ни одного матча.

28-летний Юшин выступает за екатеринбургский клуб с зимы 2022 года. Соглашение игрока с командой истекает в июне 2024. В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Урал» в 19 матчах, отметился голом и результативной передачей.

«Урал» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Урал» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее российский футболист отказался уходить из «Зенита».