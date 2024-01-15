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Российский футболист отказался от ухода из «Зенита»

Metaratings: полузащитник Ерохин отказался перейти из «Зенита» в «Сочи»

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Официальный сайт РФС

«Сочи» приостановил переговоры с петербургским «Зенитом» об аренде российского футболиста Александра Ерохина. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, причиной стало нежелание 34-летнего полузащитника покидать «Зенит». Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не против, чтобы хавбек остался как минимум до лета.

Соглашение 34-летенго Ерохина с «Зенитом» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне игрок провел 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. В общей сложности за петербургский клуб он сыграл в 212 матчах, забил 36 мячей и сделал 17 голевых передач.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидера чемпионата, «Краснодара», на два балла. «Сочи» с 11 очками занимает последнее, 16-е место.

Ранее Ахметов назвал причины перехода в «Зенит» из «Краснодара».

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