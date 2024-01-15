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Ахметов назвал причины перехода в «Зенит» из «Краснодара»

Футболист Ахметов назвал переход из «Краснодара» в «Зенит» большим вызовом

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Новичок петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов в комментарии «Чемпионату» назвал причины своего перехода из «Краснодара».

«Причины ухода в «Зенит» ― это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Потом такого шанса могло не быть. У меня после 2018 года не осталось никаких обид ― тогда я перешел в ЦСКА, где играл в Лиге чемпионов. Все сложилось как надо.

Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищенным, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба», — заявил Ахметов.

9 января «Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара».

Полузащитник дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2014 году в составе казанского «Рубина». Он выступал за клуб на протяжении четырех лет. Затем полузащитник четыре года играл за ЦСКА. В 2018 году он вместе с клубом выиграл Суперкубок России. В 2022 году Ахметов стал игроком «Краснодара».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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