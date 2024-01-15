Овечкина сравнили с вернувшимся в «Спартак» Ковальчуком

Российский тренер Игорь Бахмутов в комментарии Legalbet поделился мнением о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Как я отнесусь к возвращению Овечкина в «Динамо»? Это бальзам для болельщиков. Для него это будет красивая история, чтобы закончить карьеру. Такая же история у Ковальчука, начал в «Спартаке» и там же завершает.

А какие будут результаты, ну, это еще бабка надвое сказала. Возможно, вместе с Овечкиным «Динамо» выиграет Кубок Гагарина. Мы же помним, что пару сезонов назад Ковальчук с «Авангардом» победили», — заявил функционер.

38-летний Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

40-летний Илья Ковальчук подписал контракт с московским «Спартаком» в декабре 2023 года. В текущем сезоне он провел за «Спартак» семь матчей в КХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Ранее тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о лидерских качествах Овечкина.