16-летняя Андреева разгромила американку и вышла во второй круг Australian Open

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в первом раунде одержав победу над представительницей США Бернардой Перой.

Встреча, которая длилась 1 час 8 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:2. Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Андреева сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

8 января 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 58-й на 47-ю строчку рейтинга, у нее 1168 набранных очков.

На последнем турнире в Брисбене (Австралия) Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Линде Носковой. В конце декабря россиянка стала победительницей Мировой теннисной лиги в Дубае вместе с Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым и американкой Софьей Кенин.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее «Спартак» поздравил 16-летнюю россиянку с победой в дебютном матче «Большого шлема».