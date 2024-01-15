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Хачанов победил соперника за четыре часа и вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Хачанов одолел немца Альтмайера и вышел во второй круг Australian Open

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Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв в первом раунде турнира представителя Германии Даниэля Альтмайера.

Поединок, который длился 4 часа 5 минут, завершился в четырех сетах с результатом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Хачанов проиграл первый сет, однако следом выиграл три партии подряд.

Соперником Хачанова в следующем раунде Australian Open — 2024 станет победитель противостояния Алехандро Табило (Чили) — Александр Ковачевич (США).

Хачанов в 2023 году дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлом году в финале турнира одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом и в десятый раз выиграл этот турнир.

Матчи основных сеток Открытого чемпионата Австралии — 2024 пройдут с 14 по 28 января. Соревнование открывает сезон турниров серии «Большого шлема» в рамках календарного года.

Ранее Даниил Медведев на отказе соперника прошел в следующий круг Australian Open.

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