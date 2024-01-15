Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В поединке регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз», который завершился победой «Рейнджерс» со счетом 2:1, Панарин забросил первую шайбу своей команды.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 42 матчах НХЛ, отметившись 27 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. Он с отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». Шайба в матче с «Вашингтоном» стала для хоккеиста 400-м очком за карьеру в «Рейнджерс», он достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба — за 310 матчей.

Лидирует в лиге по системе гол+пас россиянин из «Тампы» Никита Кучеров. У него 28 заброшенных шайб и 44 результативные передачи. Вторым идет Натан Маккиннон из «Колорадо» (23+46). Тройку лидеров замыкает Давид Пастрняк из «Бостона» (25+34). Панарин — четвертый. Хоккеист выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, он забил гол в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:4). На третьем месте форвард «Детройта» Эндрю Копп, отметившийся победной шайбой в игре с «Мэйпл Лифс».

Ранее в «Рейнджерс» назвали бросок Панарина элитным.