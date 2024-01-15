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Тренер назвал российскую теннисистку, которая станет открытием Australian Open

Тренер Янчук: Мирра Андреева – восходящая звезда тенниса

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IPA/Live Media/Sipa USA via Reuters

Знаменитый российский тренер Виктор Янчук, заслуженный тренер страны, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах российских женщин на Australian Open, особенно выделив 16-летнюю Мирру Андрееву, которая год назад дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, а в итоге была признана открытием года во взрослом женском теннисе.

«Что касается женщин, там трудно сказать, кто из них выстрелит, потому что все они играют достаточно сильно и при этом часто меняются ролями. Кто кого обыгрывает, это часто дело случая. Будем следить за восходящей звездой Миррой Андреевой. Ей еще рано выигрывать Большие шлемы, но удивлять уже пора. И она удивляет. Будем следить, может быть, она скоро выиграет. Не в этом году, но через год-два придет ее время. Форсировать не надо этот процесс, потому что это ведет к перегрузкам и перегоранию. Пусть она играет для себя, удивляет и радует нас. Но ее и так уже боятся, потому что молодая, нечего терять, она играет без оглядки – как получится. А получается, как правило, хорошо», — считает Янчук.

Занимающая 47-е место в мировом рейтинге WTA Мирра Андреева стартует в первом круге Australian Open матчем с 69-й ракеткой мира американкой Бернардой Пера.

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