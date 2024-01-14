Кадыров обратился к боксеру Бетербиеву после его победы над британцем Смитом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих социальных сетях высоко оценил победу боксера Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом в Канаде.

«В двадцатый раз из двадцати боев Артур Бетербиев показал всему миру, что он лучший в своей весовой категории и не случайно владеет сразу тремя чемпионскими поясами. Мы все гордимся, что у нас есть такой благородный брат, который титаническим трудом возносит доброе имя нашей республики на весь мир», — написал Кадыров.

14 января Бетербиев одолел нокаутом Каллума Смита. Поединок между соперниками завершился в седьмом раунде. Россиянин за несколько секунд дважды подряд отправил своего оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Бетербиев защитил титул чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

29 января 2023 года Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее тренер Бетербиева объяснил победу российского боксера над Смитом.