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Джокович в четырехчасовом матче обыграл Прижмича на старте Australian Open

Джокович одержал 90-ю победу на Australian Open, обыграв Прижмича

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В матче первого круга серб переиграл представителя Хорватии Дино Прижмича со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 6:4. Эта победа стала для него 90-й на турнире.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 59 минут. Джокович 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17 заработанных.

В следующем круге Джокович встретится с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия). Во второй круг ранее уже вышли россияне Павел Котов и Андрей Рублев. Александр Шевченко не смог в своем матче обыграть соперника.

Общий призовой фонд турнира составляет $58,128 млн.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович (11 055 очков) продолжает лидировать. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков). Зверев — шестой (4275 очков).

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