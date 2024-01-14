Эксперт-фрирайдер раскрыл, как двумя действиями обезопасить себя от травм на сноуборде

Участник соревнований по фрирайду (катание на сноуборде вне подготовленных трасс), эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какие главные опасности подстерегают любителя в начале занятий сноубордингом и что следует делать, чтобы избежать травм.

«Сноубординг — это вид спорта, который сопряжен с травмами и падениями, особенно если несерьезно относиться к разминке и обучению базовым навыкам катания.

В начале обучения чаще всего падают назад, на копчик и затылок, или вперед, на колени и кисти.

Как обезопасить себя от травм? Во-первых, надевать защиту. Минимум — это шлем и защитные шорты, а еще лучше добавить защиту коленей, локтей и кистей.

Во-вторых, надо покататься с инструктором — от трех до пяти занятий. Вас научат правильно надевать снаряжение, вести себя на склоне, падать и, самое главное, красиво и безопасно кататься. Если нет возможности покататься с инструктором, можно самостоятельно изучить базовую технику по видеоурокам в интернете», — сказал Чадкин.

Ранее эксперт-фрирайдер рассказал, что надо отучаться смотреть на доску во время катания.