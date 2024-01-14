Эксперт-фрирайдер объяснил, как безопасно выполнить поворот на сноуборде

Участник соревнований по фрирайду (катание на сноуборде вне подготовленных трасс), эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Чадкин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно осваивать повороты на сноуборде.

«Чтобы научиться поворачивать, сначала стоит немного освоиться с доской на пологом участке склона. Пристегните переднюю ногу, перенесите на нее вес тела, поставьте вторую ногу на задний кант. Затем оттолкнитесь второй ногой и поставьте ее на доску перед задним креплением. Немного разверните корпус в направлении движения, вытяните переднюю руку над носом доски и наберите небольшую скорость. Старайтесь двигаться плавно, расслабленно и не спеша. Если вас начнет разворачивать, переместите чуть больше веса на ведущую ногу.

Когда освоите движение по прямой, можно приступать к поворотам. Они выполняются на заднем или переднем канте. Чтобы повернуть на заднем канте, надавите на пятку ведущей ноги, как будто нажимаете педаль в автомобиле, — доска поедет в одну сторону. Для поворота в другую сторону надавите в направлении переднего канта коленом и мыском ботинка», — сказал Чадкин.

Ранее эксперт-фрирайдер раскрыл четыре секрета правильной стойки на сноуборде.