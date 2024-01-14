Бывший борец рассказал, почему ему понадобился психолог после шоу в Африке

Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, медийный футболист Торнике Квитатиани в интервью «Газете.Ru» рассказал, как отреагировал на вылет с шоу «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ.

«Я, как и любой спортсмен, ненавижу проигрывать. Я очень переживал из-за проигрыша в проекте «Новые звезды в Африке», и впервые за 31 год мне понадобился психолог, потому что никак не мог переварить и принять, что я вылетел на такой ранней стадии. Разумеется, я хотел победить», — сказал Квитатиани.

Также бывший борец заявил, что желает еще раз попробовать силы в этом проекте либо в другом экстремальном шоу.

«Мне хотелось бы снова поехать в Африку, потому что я уверен, что мог бы пройти дальше. Я не все сделал, что мог на этом проекте. Так что если кастинг-менеджеры «Новых звезд в Африке» прочтут это интервью, знайте, что я обеими руками и ногами за!» — сказал Квитатиани.

Ранее участник «Голоса» раскрыл, как борцовское прошлое помогло ему пробиться на шоу.