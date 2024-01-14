Рублев вышел во второй круг Australian Open, победив на тай-брейке в пятом сете

Российский теннисист Андрей Рублев пробился во второй круг Australian Open, обыграв бразильца Тьяго Уайлда.

Встреча, которая продолжалась почти 4 часа, завершилась со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

Рублев сделал 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 23. В следующем круге представитель России сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).

Лучшим результатом Рублева на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде является выход в четвертьфинал. До этой стадии россиянин добирался в 2021 и в 2023 годах. Перед стартом Australian Open Рублев одержал победу на турнире АТР в Гонконге. Этот титул стал для него 15-м индивидуальным в профессиональной карьере на уровне тура. По этому показателю он сравнялся с Маратом Сафиным.

Даниил Медведев дважды доходил до финала Australian Open (в 2021 и 2022 годах), Карен Хачанов в прошлом году играл в полуфинале турнира, Андрей Рублев дважды был в четвертьфинале (2021 и 2023), а Аслан Карацев в год своего прорыва в АТР-туре (2021) был в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Ранее теннисный тренер рассказал, почему Медведев зря не играл турниров перед Australian Open.