Боксер Смит рассказал, почему он проиграл Бетербиеву

Британский боксер Каллум Смит прокомментировал поражение от россиянина Артура Бетербиева, заявив, что в поединке победил лучший спортсмен, передает RT.

«Артур хорошо двигался, прессинговал, не дал мне войти в ритм. Сегодня победил лучший боец. Он поймал меня отличным ударом, такое случается», — сказал Смит.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

29 января 2023 года Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее стало известно, когда может состояться бой между Бетербиевым и Дмитрием Биволом.