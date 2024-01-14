Стало известно, когда может состояться бой между Бетербиевым и Биволом

Промоутер российского боксера Артура Бетербиева Боб Арум заявил, что поединок его клиента против Дмитрия Бивола может состояться после Рамадана, передает «Чемпионат».

«Этот бой с Биволом должен состояться. Но после Рамадана. Постараемся сделать это», — сказал Арум.

В 2024 году Рамадан начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

29 января 2023 года Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев высказался о бое с Биволом после победы над Смитом.