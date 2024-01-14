«Русский» финал исключен»: Кафельников оценил шансы россиян на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о подготовке российских теннисистов к первому в 2024 году турниру серии «Большого шлема» — Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), а также признался, что не верит в то, что в одном из финалов сойдутся представители России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Безусловно, у каждого из теннисистов подготовка к предстоящему турниру проходила своеобразно. Какие из нее будут извлечены уроки, мы узнаем уже совсем скоро. Пока что говорить, что кто-то из спортсменов подготовился лучше остальных, я не могу. <...> «Русский» финал просто исключен. Нет. Вероятность практически нулевая», — заявил Кафельников.

Матчи основных сеток турнира пройдут с 14 по 28 января. В мужском турнире Даниил Медведев сразится с квалифаером/лаки-лузером из квалификации, Андрей Рублев — с Тьяго Сейбот Уайлдом (Бразилия), Карен Хачанов — с Даниэлем Альмайером (Германия), Павел Котов — с Артуром Риндеркнешем (Франция), Александр Шевченко — с Хауме Мунаром (Испания), Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспором (Нидерланды).

Российский теннисист Аслан Карацев, который получил травму во время первого круга турнира серии ATP-250 в Брисбене 2 января, в списке участников Открытого чемпионата Австралии отсутствует, это означает, что спортсмен официально снялся с турнира.

Ранее тренер рассказал, почему Медведев зря не играл турниров перед Australian Open.