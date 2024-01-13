Чемпионке ОИ-2020 по спортивной гимнастике сделали предложение

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 2020 года Лилия Ахаимова в своем Тelegram-канале опубликовала видео, в котором показала, как ее молодой человек предлагает ей сыграть свадьбу.



26-летняя уроженка Владивостока рассказала, что ее возлюбленный тайно прилетел к ней на отдых и застал врасплох предложением руки и сердца.

«Я сказала «да»! Самая счастливая с самым лучшим мужчиной!» — написала гимнастка.

Лилия Ахаимова победила на Олимпиаде 2020 года. В 2018 году она стала победительницей чемпионата Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что бывшая россиянка выиграла серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию.