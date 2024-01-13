Бывшая россиянка выиграла серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию

Представительница Грузии Анастасия Губанова выиграла серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года, который проходит в литовском Каунасе.

Победительница прошлогоднего континентального первенства завершила выступление на турнире с результатом 206,52 балла. Новой чемпионкой Европы стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая в сумме за короткую и произвольную программы 213,25 балла. Третье место на турнире заняла ее соотечественница Нина Пизнаррон, в ее активе 202,29 балла.

В топ-10 вошли Ливия Кайзер, Лорин Шильд, Сарина Йоос, Кимми Репонд, Ольга Микутина, Юлия Заутер и Лара Наки Гутманн.

Во второй раз подряд на турнире не выступили российские фигуристки. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры.