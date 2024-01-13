Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшая россиянка выиграла серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию

Анастасия Губанова выиграла серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Представительница Грузии Анастасия Губанова выиграла серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года, который проходит в литовском Каунасе.

Победительница прошлогоднего континентального первенства завершила выступление на турнире с результатом 206,52 балла. Новой чемпионкой Европы стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая в сумме за короткую и произвольную программы 213,25 балла. Третье место на турнире заняла ее соотечественница Нина Пизнаррон, в ее активе 202,29 балла.

В топ-10 вошли Ливия Кайзер, Лорин Шильд, Сарина Йоос, Кимми Репонд, Ольга Микутина, Юлия Заутер и Лара Наки Гутманн.

Во второй раз подряд на турнире не выступили российские фигуристки. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева возобновила тренировки после приостановки карьеры.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами