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«Ничего не знаю»: игрок ЦСКА заявил, что не в курсе, продолжит ли играть за клуб

Полузащитник ЦСКА Кучаев заявил, что не в курсе ситуации с продлением контракта

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Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в интервью «Чемпионату» заявил, что на данный момент не знает, как обстоят дела с переговорами о продлении контракта с клубом.

По его словам, в ближайшее время он направится на зимние сборы вместе с командой.

«Переговоры с ЦСКА о продлении контракта? Пока просто еду на сборы, больше ничего не знаю», — заявил футболист.

В нынешнем сезоне Кучаев сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Константин выступает за ЦСКА с лета 2022 года, он перешёл в команду из «Рубина». Всего Кучаев провел в составе армейского клуба 153 матча во всех турнирах. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стала известна сумма трансфера Эдгара Севикяна в бывшую команду Станислава Черчесова.

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