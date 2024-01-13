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Семин рассказал, как на Романцева повлияла ничья с Украиной

Тренер Семин заявил, что матч с Украиной не прошел бесследно для Романцева

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «Спорт-Экспрессу» предположил, что неудача в отборочном матче чемпионата Европы — 2000 не прошла для экс-наставника сборной России Олега Романцева бесследно.

«Такое случается раз в сто лет! Иметь такое большое преимущество и совершить такую нелепую ошибку... Смотрел матч с трибуны «Лужников» и помню это очень хорошо.

Для каждого тренера поражение не проходит бесследно, тем более такое. Не поехать на Евро после такого отборочного цикла, после прекрасной выездной победы над чемпионами мира французами — это очень больно.

Уверен, что для него это был большой стресс. У любого болельщика он тогда присутствовал, что уж говорить о главном тренере. Это не добавляет ни здоровья, ни настроения. А стресс накапливается», — заявил Семин.

В октябре 1999 года вратарь сборной России Александр Филимонов допустит ошибку на 88-й минуте встречи после навеса украинского форварда Андрея Шевченко. Ничья со счетом 1:1 лишила россиян возможности выйти на Евро. При этом национальная команда Украины тоже не сумела пробиться в финальную часть турнира, проиграв в стыковых матчах сборной Словении.

Сборную России Романцев тренировал с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. Под его руководством национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы — 1996 и чемпионата мира — 2002.

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