Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская лыжница заявила о пропуске спринта, выложив обнаженные фото

Российская лыжница Степанова сообщила, что не будет бежать спринт в Казани

close
100%
«Вероника Степанова»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Вероника Степанова»

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Telegram-канале сообщила, что не выступит в спринте на этапе Кубка России в Казани, добавив при этом к публикации обнаженные фотографии.

«Если берусь за дело, то хочу выполнить его на все 100%. Всегда и во всем... Сегодня я выиграть не смогу — и потому смотрю на лес из окна моего гостиничного номера», — написала спортсменка.

Спринтерская гонка классическим стилем состоится в Казани 13 января. Начало в 13:00 по московскому времени. Старт гонки был перенесен на один час из-за холодной погоды.

11 января Степанова выиграла индивидуальную гонку на 10 км в рамках этапа Кубка России.

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российская пловчиха выложила фото в купальнике.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами