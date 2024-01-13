Российская лыжница заявила о пропуске спринта, выложив обнаженные фото

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Telegram-канале сообщила, что не выступит в спринте на этапе Кубка России в Казани, добавив при этом к публикации обнаженные фотографии.

«Если берусь за дело, то хочу выполнить его на все 100%. Всегда и во всем... Сегодня я выиграть не смогу — и потому смотрю на лес из окна моего гостиничного номера», — написала спортсменка.

Спринтерская гонка классическим стилем состоится в Казани 13 января. Начало в 13:00 по московскому времени. Старт гонки был перенесен на один час из-за холодной погоды.

11 января Степанова выиграла индивидуальную гонку на 10 км в рамках этапа Кубка России.

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российская пловчиха выложила фото в купальнике.