Лидер клуба РПЛ переходит в европейский клуб

Футболист «Пари Нижний Новгород» и сборной Армении Эдгар Севикян перейдет в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника издания, «Ференцварош» активировал опцию выкупа контракта 22-летнего игрока. Изначально он был близок к переходу в «Краснодар», но венгры убедили полузащитника.

Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов ранее сообщил, что с высокой долей вероятности Севикян перейдет в другой европейский клуб.

В текущем сезоне Севикян принял участие в 24 матчах «Пари НН» во всех турнирах, в которых забил семь мячей. Хавбек является лучшим бомбардиром команды (четыре гола в 18-ти играх). Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,8 млн.

«Пари НН» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

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