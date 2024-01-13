Экс-звезда «Реала» объяснил разницу между Мбаппе и Роналду

Бывший футболист «Реала» Гути призвал не сравнивать возможный трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб с приходом форварда Криштиану Роналду в команду в 2009 году. Его слова приводит Marca.

«Криштиану Роналду прибыл в «Реал» с «Золотым мячом» и титулом Лиги чемпионов. Их даже нельзя сравнивать», — заявил испанец.

В СМИ ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство мадридского клуба. Согласно ему, 25-летний форвард должен сообщить, подпишет ли он контракт со «сливочными» до конца января или эта сделка не состоится. Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня.

Криштиану Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в июне 2009 года. По ходу карьеры он пять раз выиграл «Золотой мяч». В составе «Реала» форвард стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Португалец также выступал за туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее российский футболист признался, что учился дриблингу у Роналду.