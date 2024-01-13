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В Госдуме назвали недопустимой нецензурную брань судьи в матче «Амура» против «Авангарда»

Депутат Свищев назвал недопустимой нецензурную брань судьи в матче КХЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал недопустимой нецензурную брать арбитра Дениса Наумова в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским «Амуром» и омским «Авангардом» в адрес тренера омичей Михаила Кравца, передает «Спорт-Экспресс».

«Уверен, что судья будет наказан в соответствии с регламентом. Но такие вещи недопустимы, надо сдерживать эмоции. Он же сам судья, контролирует соблюдение правил», — сказал Свищев.

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 3:2. В составе выигравшей команды заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. За хозяев забивали Егор Коршков и Артур Гиздатуллин.

После 49 игр КХЛ «Авангард», набрав 69 очков, занимает второе место в Восточной конференции/ На три очка больше у лидирующего «Металлурга». Следующую игру омичи проведут против «Амура» 13 января.

Ранее стало известно, почему хоккеист московского «Спартака» Илья Ковальчук пропустил матч с минским «Динамо».

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