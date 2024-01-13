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Победитель ЧЕ по фигурному катанию рассказал, зачем сделал запрещенный элемент

Чемпион Европы Сяо Хим Фа: сделал сальто, чтобы продвинуть фигурное катание

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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию из Франции Адам Сяо Хим Фа рассказал, что сделал сальто во время произвольной программы на европейском первенстве в Литве, чтобы продвинуть вид спорта, передает Goldenskate.

По правилам фигурного катания исполнение сальто запрещено.

«У меня были силы, чтобы сделать это, и мне хотелось исполнить это перед публикой. Я сделал это, чтобы продвинуть наш вид спорта. Это менее опасно, чем кажется», — сказал Сяо Хим Фа.

По результатам короткой и произвольной программ у французского фигуриста 276,17 балла.

Серебро завоевал представитель Эстонии Александр Селевко (256,99 балла). Замкнул тройку призеров итальянец Маттео Риццо, получивший 250,87 балла.

Российские фигуристы пропускают чемпионат Европы, это уже второй турнир подряд без их участия. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Татьяна Тарасова призвала депутата Госдумы «не чирикать» и покинуть свой пост.

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