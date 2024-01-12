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Победитель ЧЕ по фигурному катанию исполнил запрещенный элемент в произвольной программе

Исполнивший запрещенный элемент французский фигурист Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ

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Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Каунасе (Литва). По результатам короткой и произвольной программ у фигуриста 276,17 балла.

Серебро завоевал представитель Эстонии Александр Селевко (256,99 балла). Замкнул тройку призеров итальянец Маттео Риццо, получивший 250,87 балла.

Во время своей произвольной программы Сяо Хим Фа исполнил запрещенный элемент. Француз в ходе проката сделал сальто, что запрещено правилами.

На прошлом чемпионате Европы в Финляндии француз также стал обладателем золота. Тогда он опередил Риццо, ставшего вторым, и Лукаса Бричги из Швейцарии.

Российские фигуристы пропускают чемпионат Европы, это уже второй турнир подряд без их участия. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Тарасова заявила, что ей интересно смотреть ЧЕ по фигурному катанию, несмотря на отстранение россиян.

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