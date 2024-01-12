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Хоккеист «Спартака» рассказал, что держит его в тонусе во время сезона

Хоккеист «Спартака» Порядин: игры всегда держат в тонусе, хочется еще

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Форвард столичного «Спартака» Павел Порядин признался, что постоянно ждет следующей игры в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Всегда ждешь игры. Они держат в тонусе, хочется еще и еще», — сказал Порядин.

«Спартак» после 50 матчей КХЛ, набрав 67 очков, занимает третье место в Западной конференции. На три очка больше у ярославского «Локомотива» и московского «Динамо».

Порядин в текущем сезоне КХЛ провел за «Спартак» 50 матчей, отметившись 23 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Больше результативных действий только у нападающего Николая Голдобина, оформившего 29+33.

12 января подопечные Алексея Жамнова встречаются в петербургским СКА.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее судья КХЛ жестко призвал тренера «Авангарда» закрыть рот.

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