Игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстреленном ВСУ Белгороде

Голкипер сборной России и «Локомотива» Илья Лантратов сообщил, что провел отпуск в обстреленном ВСУ Белгороде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вы сами все видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники. Как перенес это? Непростой, тяжелый день для города. Трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было. Какое желание загадал на 2024 год? Спокойствия и мирного неба нам всем», — сказал Лантратов.

Лантратов является уроженцем поселка Прохоровка, который расположен в Белгородской области. Он начал заниматься футболом в школе Белгорода, а затем перешел в команду из Шебекино.

С 2014 по 2016 год Лантратов был игроком «Локомотива», но не провел ни одного матча за основную команду. Затем вратарь поиграл в «Шиннике», «Балтике», «Факеле» и «Химках». В 2023 году Лантратов вернулся в «Локомотив».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лантратов провел все 18 матчей, пропустив 23 гола. «Локомотив» идет на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что бразильский форвард испугался переходить в «Зенит» из-за СВО.