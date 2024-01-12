Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстреленном ВСУ Белгороде

Игрок «Локо» Лантратов об обстреле Белгорода: тяжелый день, трудно говорить

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Голкипер сборной России и «Локомотива» Илья Лантратов сообщил, что провел отпуск в обстреленном ВСУ Белгороде. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вы сами все видели, что было перед Новым годом и в новогодние праздники. Как перенес это? Непростой, тяжелый день для города. Трудно об этом говорить. Дай бог, чтобы этого не было. Какое желание загадал на 2024 год? Спокойствия и мирного неба нам всем», — сказал Лантратов.

Лантратов является уроженцем поселка Прохоровка, который расположен в Белгородской области. Он начал заниматься футболом в школе Белгорода, а затем перешел в команду из Шебекино.

С 2014 по 2016 год Лантратов был игроком «Локомотива», но не провел ни одного матча за основную команду. Затем вратарь поиграл в «Шиннике», «Балтике», «Факеле» и «Химках». В 2023 году Лантратов вернулся в «Локомотив».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Лантратов провел все 18 матчей, пропустив 23 гола. «Локомотив» идет на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что бразильский форвард испугался переходить в «Зенит» из-за СВО.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами