Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранный футболист заложил квартиру, чтобы перейти в клуб РПЛ

Игрок «Коло-Коло» Томпсон заложил квартиру, чтобы перейти в «Оренбург»

close
100%
Colo-Colo FC

Футболист чилийского клуба «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который в ближайшее время должен стать игроком «Оренбурга», внес квартиру в качестве залога и вскоре вылетит в Россию. Об этом сообщает La Cuarta.

Адвокат футболиста сообщил, что Томпсону пришлось внести в качестве залога квартиру, чтобы покинуть Чили и вылететь в Россию. Суд предоставил игроку отсрочку наказания на шесть месяцев под залог в 100 миллионов песо — около 105 тысяч евро.

Томпсон является фигурантом уголовного дела. В состоянии алкогольного опьянения он избил свою девушку на почве ревности.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии Sport24 заявил, что в «Оренбурге» не переживают за репутацию клуба из-за Томпсона. «О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил», — сказал Андреев.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Вторая часть Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в марте 2024 года.

Ранее израильский клуб назвал спекуляцией разговоры о переходе российского игрока.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами