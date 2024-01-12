Иностранный футболист заложил квартиру, чтобы перейти в клуб РПЛ

Футболист чилийского клуба «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который в ближайшее время должен стать игроком «Оренбурга», внес квартиру в качестве залога и вскоре вылетит в Россию. Об этом сообщает La Cuarta.

Адвокат футболиста сообщил, что Томпсону пришлось внести в качестве залога квартиру, чтобы покинуть Чили и вылететь в Россию. Суд предоставил игроку отсрочку наказания на шесть месяцев под залог в 100 миллионов песо — около 105 тысяч евро.

Томпсон является фигурантом уголовного дела. В состоянии алкогольного опьянения он избил свою девушку на почве ревности.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии Sport24 заявил, что в «Оренбурге» не переживают за репутацию клуба из-за Томпсона. «О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил», — сказал Андреев.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Вторая часть Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в марте 2024 года.

Ранее израильский клуб назвал спекуляцией разговоры о переходе российского игрока.