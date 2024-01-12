Гашек предложил главе НХЛ выгнать россиян и выплатить хоккеистам их деньги

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в интервью на YouTube-канале Bold Talk рассказал об обращении к комиссару Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэну с просьбой выгнать российских хоккеистов.

«Разрешая гражданам России играть, НХЛ позволяет им рекламировать действия своей страны.

Я даже написал мистеру Гэри Беттмэну с просьбой заплатить русским, выплатить им все до последнего пенни по их контрактам, что составляет десятки миллионов долларов в год в случае русских хоккеистов. Сможет ли НХЛ выжить после этого? Да, она бы пережила это без каких-либо проблем, вообще без проблем», — сказал Гашек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.

В НХЛ отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.

Ранее Гашек обвинил НХЛ в полном провале из-за выступления российских хоккеистов.