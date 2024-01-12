Глава ОКР назвал сбежавших из России шпажистов испугавшимися любителями самокатов и фраппе

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков критично отозвался о том, что уехавшие в США российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены получить американское гражданство для выступления за национальную команду. Его слова приводит РИА Новости.

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе… Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит. ОКР несправедливо отстранен и до вынесения вердикта САS ограничен в своих действиях и не может как-то на это реагировать», — заявил Поздняков.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее в США поддержали намерение россиянина Биды выступать за сборную страны на Олимпиаде.