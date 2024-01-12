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В Госдуме считают, что МОК может допустить шпажиста Биду до ОИ только как беженца

Депутат Журова: не верю, что спортсмены США уступят место русскому фехтовальщику

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит сбежавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и Константина Лоханова до участия в Олимпиаде – 2024 в составе сборной США, даже если они получат такое право номинально. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что американские СМИ намеренно преувеличивают значимость ситуации, в которой оказались спортсмены, чтобы взволновать российскую спортивную общественность.

«Это делается для того, чтобы взбудоражить нас, и дальше им интересно понаблюдать, как это будет происходить. Они же понимают, что если сейчас все получится, у них будет возможность предлагать другим спортсменам то же самое — такой соблазн. Если вдруг все побегут туда, я категорически не поверю, что спортсмены, которые в этой стране всю жизнь тренировались, будут готовы уступать свои места русским. Я и сейчас не верю, что эта история реализуется.

Если они заявятся и скажут, что готовы, проходят отборы и очень хорошо выступают, но не успевают пройти все процедуры, то, возможно, МОК сможет допустить их в нейтральном статусе. В статусе беженцев, по всей видимости — а кто они еще в этой ситуации? Они же убегают отсюда. Может быть, МОК и предложит им такой статус — если они согласятся», — полагает Журова.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом супруга Биды Виолетта, так же фехтовальщица, участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее Журова допустила, что в США могут засудить Биду.

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