В Госдуме считают, что МОК может допустить шпажиста Биду до ОИ только как беженца

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит сбежавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и Константина Лоханова до участия в Олимпиаде – 2024 в составе сборной США, даже если они получат такое право номинально. В комментарии «Газете.Ru» она выразила мнение, что американские СМИ намеренно преувеличивают значимость ситуации, в которой оказались спортсмены, чтобы взволновать российскую спортивную общественность.

«Это делается для того, чтобы взбудоражить нас, и дальше им интересно понаблюдать, как это будет происходить. Они же понимают, что если сейчас все получится, у них будет возможность предлагать другим спортсменам то же самое — такой соблазн. Если вдруг все побегут туда, я категорически не поверю, что спортсмены, которые в этой стране всю жизнь тренировались, будут готовы уступать свои места русским. Я и сейчас не верю, что эта история реализуется.

Если они заявятся и скажут, что готовы, проходят отборы и очень хорошо выступают, но не успевают пройти все процедуры, то, возможно, МОК сможет допустить их в нейтральном статусе. В статусе беженцев, по всей видимости — а кто они еще в этой ситуации? Они же убегают отсюда. Может быть, МОК и предложит им такой статус — если они согласятся», — полагает Журова.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом супруга Биды Виолетта, так же фехтовальщица, участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее Журова допустила, что в США могут засудить Биду.