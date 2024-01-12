Василевский стал самым результативным голкипером среди россиян в НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский набрал результативный балл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз», отдав результативную передачу.

Игра завершилась победой «Тампы» в овертайме со счетом 4:3, и пас голкипера помог одержать его команде волевую победу. Василевский начал голевую атаку «Лайтнинг» в овертайме, с его паса забил Даррен Рэддиш.

Для Василевского это очко стало 19-м в карьере в НХЛ. Он стал самым результативным вратарем среди россиян в истории Лиги, обойдя Николая Хабибулина (18). Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Василевского 20 матчей (один «на ноль»), в которых он в среднем отражал 89,4% бросков при коэффициенте надежности 3,0.

В завершившемся матче с «Дэвилз» Василевский отразил 27 бросков по своим воротам из 30.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает восьмое место, набрав 47 очков. «Нью-Джерси» располагается на девятом месте, имея в активе 43 балла. Первую строчку занимает «Бостон Брюинз», набрав 56 очков, вторе место занимает «Флорида Пантерз», набравшая такое же количество баллов, но уступающая «Бостону» по дополнительным показателям. На третьем месте идет «Нью-Йорк Рейнджерс», клуб имеет в активе 54 очка.

Ранее Александр Овечкин продлил результативную серию до шести матчей.