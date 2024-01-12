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Хоккейный тренер объяснил, почему Панарин вышел на новый уровень

Тренер Плющев: Панарину повезло с супругой и тестем

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Знаменитый российский хоккейный тренер Владимир Плющев прокомментировал для «Газеты.Ru» игру Артемия Панарина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, отметив значение атмосферы в семье в его успехах на льду.

«У Панарина хороший сезон. Но это логично: человек повзрослел, перестал всякие глупости в соцсетях писать, как было по молодости, еще что-то. Занялся своими семьей и профессией, поэтому думаю, что у него все нормально будет. Он сосредоточился на своих непосредственных профессиональных обязанностях, а дома его поддерживают. Я так понимаю, что у него хорошие тылы, которые помогают ему. Очень хорошо, когда такие супруга и тесть. Происходящее, то что он творит на площадке, показывает, что он играет раскованно, что ему ничто не мешает. Остается пожелать ему обойтись без травм, и тогда он будет радовать и болельщиков «Рейнджерс» за океаном, и наших болельщиков, которые следят за его игрой тут и переживают», — считает Плющев.

Панарин в текущем регулярном чемпионате НХЛ занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, набрав 57 (26+31) очков и борясь вместе с «Нью-Йорк Рейнджерс» за первое место в лиге.

Ранее агент Овечкина рассказал о состоянии и планах хоккеиста.

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