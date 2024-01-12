Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-президент ФТР Селиваненко рассказал, что нужно Рублеву для победы на Australian Open

Вице-президент ФТР Селиваненко: Рублев может побеждать на любых турнирах

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Андрей Рублев может стать победителем Australian Open, передает Vprognoze.ru.

«У Андрея есть все необходимое для побед в любых турнирах. Просто для этого в один день должны сойтись все компоненты», — сказал Селиваненко.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает пятое место (4805 очков). Серб Новак Джокович продолжает лидировать (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков).

Рублев в финале турнира ATP-250 в Гонконге, который завершился 7 января, обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Рублев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

Ранее Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами