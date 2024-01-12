Вице-президент ФТР Селиваненко рассказал, что нужно Рублеву для победы на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Андрей Рублев может стать победителем Australian Open, передает Vprognoze.ru.

«У Андрея есть все необходимое для побед в любых турнирах. Просто для этого в один день должны сойтись все компоненты», — сказал Селиваненко.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает пятое место (4805 очков). Серб Новак Джокович продолжает лидировать (11 245 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7600 очков).

Рублев в финале турнира ATP-250 в Гонконге, который завершился 7 января, обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час и 17 минут. Рублев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.

Ранее Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open.