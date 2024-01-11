Назван потолок для российских теннисистов на предстоящем Australian Open

Знаменитый отечественный теннисный специалист, заслуженный тренер Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о потенциале российских теннисистов на стартующем на следующей неделе первом турнире «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии, заявив, что они могут рассчитывать на выход в полуфинал, а дальнейшее продвижение будет зависеть уже от дополнительных факторов, включая везение.

«Наши ведущие теннисисты могут быть в полуфинале на Australian Open, а дальше уже как повезет. Но до полуфинала кто-то из них, думаю, может дойти. Гадать трудно – первый турнир «Большого шлема» непредсказуем. Люди еще не раскрылись, не вошли в сезон. Будем по ходу соревнований наблюдать, кто как втягивается и играет. Пока все – загадка и тайна», — считает Янчук.

В прошлом году Карен Хачанов добрался до полуфинала в Мельбурне, установив свой лучший карьерный результат, Андрей Рублев во второй раз вышел в четвертьфинал этого турнира, а Даниил Медведев выступил непривычно неудачно для себя, вылетев уже на стадии третьего круга.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с Australian Open из-за травмы.