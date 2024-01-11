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Теннисный тренер оценил форму Рублева после победы на турнире в Гонконге

Тренер Янчук: у Рублева будет преимущество перед соперниками в Австралии

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Brendan McDermid/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о победе Андрея Рублева на турнире в Гонконге, назвав ее хорошим знаком в преддверии первого в сезоне турнира «Большого шлема» Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января в Мельбурне.

«Что Рублев выиграл – это хороший признак. Он находится в хорошей форме. Возможно, у него будет преимущество над другими теннисистами, которые форму набрать не успели. Это будет первый значимый турнир, и его титул – заявка на удачное выступление», — считает Янчук.

Андрей Рублев победил на прошедшем в Гонконге турнире АТР-тура, и этот титул стал для него 15-м в карьере в одиночном разряде, благодаря чему он сравнялся с Маратом Сафиным и уступает из россиян только Даниилу Медведеву (20), Николаю Давыденко (21) и Евгению Кафельникову. На AO-2024 он посеян под пятым номером и встретится в первом круге с бразильцем Тиаго Сейботом Уайлдом. Лучшим результатом Рублева на Australian Open был выход в четвертьфинал в 2021 и 2023 годах.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с Australian Open из-за травмы.

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