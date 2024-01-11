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Назван уровень готовности 50-летнего Хабибулина к возобновлению карьеры

Тренер Плющев: Хабибулину будет сложно играть на уровне КХЛ в таком возрасте

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Крис Бэрри/РИА Новости

Знаменитый отечественный хоккейный тренер Владимир Плющев, возглавлявший сборную России, а также клубы Континентальной хоккейной лиги, прокомментировал для «Газеты.Ru» анонсированное возвращение в хоккей в составе «Торпедо» из Нижнего Новгорода голкипера Николая Хабибулина.

«Не хочу гадать. Насколько я слышал, они тщательно готовились к этой премьере. Хабибулин готовился под руководством Игоря Ларионова, который хорошо знает его потенциал. Так что чего здесь додумывать? Просто посмотрим. Будет у него премьера, будет видно – что чего и как. Конечно в таком возрасте и с таким большим перерывом это будет достаточно сложно, наверное. Но если люди считают, что это можно реализовать, давайте посмотрим, как все будет», — рассказал Плющев.

50-летний Хабибулин подписал 27 декабря контракт с «Торпедо», возобновив профессиональную карьеру. В последний раз на данный момент олимпийский чемпион Альбервиля-1992 и обладатель Кубка Стэнли выходил на лед 17 ноября 2013 года в составе «Чикаго Блэк Хоукс», работав с тех пор в качестве тренера. В том числе помогая вратарям в сборной России.

Ранее в России обвинили Международную федерацию хоккея в желании выслужиться.

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