Тарасова похвалила сменивших гражданство российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о смене гражданства российскими фигуристами. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Появился ли шанс у сменивших гражданство фигуристов в отсутствии россиян завоевать медали на чемпионате Европы? Да. И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать», — сказала Тарасова.

В 2023 году спортивное гражданство сменили несколько российских фигуристов, среди которых Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Анастасия Губанова. Все теперь представляют сборную Грузии.

Они выступят на чемпионате Европы в Литве, который пройдет с 10 по 14 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Роднина спросила о смысле отстранения российских фигуристов.