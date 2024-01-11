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Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open

Российский теннисист Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии

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Rebecca Blackwell/AP

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) опубликовала турнирную сетку в мужском разряде, в которой были определены соперники по первому кругу турнира.

Даниил Медведев сразится с квалифаером/лаки-лузером из квалификации, Андрей Рублев — с Тьяго Сейбот Уайлдом (Бразилия), Карен Хачанов — с Даниэлем Альмайером (Германия), Павел Котов — с Артуром Риндеркнешем (Франция), Александр Шевченко — с Хауме Мунаром (Испания), Роман Сафиуллин — с Таллоном Грикспором (Нидерланды).

Российский теннисист Аслан Карацев, который получил травму во время первого круга турнира серии ATP-250 в Брисбене 2 января, в списке участников Открытого чемпионата Австралии отсутствует, это означает, что спортсмен официально снялся с турнира.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлом году в финале турнира одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом и в десятый раз выиграл этот турнир.

Матчи основных сеток Открытого чемпионата Австралии — 2024 пройдут с 14 по 28 января. Соревнование открывает сезон турниров серии Большого шлема в рамках календарного года.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с Australian Open из-за травмы.

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